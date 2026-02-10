Progetto Civico e 5 Stelle grandi manovre

Le campagne elettorali a Faenza si fanno più intense. I gruppi Progetto Civico e 5 Stelle muovono le loro pedine in vista delle prossime elezioni comunali. I cittadini sono chiamati alle urne e le forze politiche intensificano gli incontri e le strategie per conquistare il voto. La campagna si fa più concreta, tra promesse e mobilitazioni.

Proseguono le manovre elettorali in vista della tornata amministrativa che chiamerà alle urne i cittadini faentini. Questa sera alle 20.30 in una sala riunioni dentro al Rione Rosso si terrà la riunione del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Faenza e dell'Unione della Romagna Faentina. A differenza del gruppo imolese, che nei giorni scorsi ha ufficializzato la decisione di non presentarsi alle elezioni, a Faenza che è stato uno dei primi territori in cui nel 2020 i pentastellati sono entrati nella coalizione di centrosinistra esprimendo poi un assessore nella Giunta comunale, già alla fine dell'estate il M5S aveva esplicitato l'intenzione di confermare il sostegno al sindaco uscente Massimo Isola.

