Confiscati 5 milioni di euro a imprenditore vicino al clan dei Casalesi | a Messina sequestrato edificio in costruzione

La Guardia di Finanza e la Direzione Investigativa Antimafia hanno sequestrato 5 milioni di euro a un imprenditore di 62 anni, sospettato di essere vicino al clan dei Casalesi. Il sequestro riguarda un edificio in costruzione a Messina, che si trova sotto sequestro da parte delle autorità. L’imprenditore, attualmente in carcere, è stato coinvolto in un’operazione che mira a fermare i patrimoni illeciti legati alla criminalità organizzata.

La Direzione Investigativa Antimafia e la Guardia di Finanza hanno eseguito un provvedimento di sequestro e confisca emesso dal Tribunale delle Misure di Prevenzione di Perugia nei confronti di un imprenditore siciliano di 62 anni, attualmente detenuto, ritenuto vicino al clan dei Casalesi

Approfondimenti su Casalesi Impreditore

La Cassazione ha confermato la confisca definitiva di beni per 6 milioni di euro a un imprenditore vicino al clan Belforte di Marcianise, coinvolto in un episodio di estorsione che si concludeva direttamente in fattura.

La polizia e la finanza hanno sequestrato beni per 30 milioni a un imprenditore vicino al clan Belforte di Marcianise.

Ultime notizie su Casalesi Impreditore

