Dutch Nazari torna in tour con l' album Guarda le luci amore mio

Dutch Nazari torna dal vivo in primavera con il tour dedicato al suo nuovo album,

A partire da marzo, l'artista proseguirà così il percorso del suo ultimo lavoro discografico, con una scrittura che fonde canzone d'autore e attitudine rap, intrecciando critica sociale, ironia e lirismo. A Cesena, il cantautore farà tappa venerdì 3 aprile allo Spazio Marte e con lui sul palco ci saranno Sicket (bassochitarra), che con Nazari ha prodotto il nuovo disco, Marco Campanale (batteria) e Luigi Ferrara (chitarrasynthtastiere). Biglietti a 23 euro.

