Juventus Conceicao spegne le voci Sono felice già alla Juve

Il tecnico portoghese, attualmente alla guida della Juventus, ha dichiarato di essere felice nel club e di non essere interessato a trasferimenti. Nel frattempo, il Liverpool sta considerando possibili sostituti per Mohamed Salah, che ha annunciato il suo addio a fine stagione. Le voci sul possibile passaggio di Conceicao ai Reds sono state smentite dallo stesso allenatore.

Il Liverpool vuole Conceicao, ma il portoghese spegne le voci Il Liverpool sta già pianificando il futuro dopo l’addio annunciato di Mohamed Salah a fine stagione. Tra i nomi valutati per rinforzare la fascia d’attacco dei Reds c’è anche Francisco Conceicao della Juventus. Secondo quanto riportato dalla Francia, il club L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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