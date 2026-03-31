Con un coltello costringe la moglie a rapporti sessuali | arrestato 35enne

Un uomo di 35 anni è stato arrestato dai carabinieri di Fiorano al Serio con l’accusa di aver costretto la moglie a rapporti sessuali con un coltello in mano. L’arresto è avvenuto nei giorni scorsi e l’indagine riguarda anche episodi di maltrattamenti nei confronti della donna. La persona coinvolta ha origini marocchine e risiede in Val Seriana.

I carabinieri di Fiorano al Serio hanno arrestato nei giorni scorsi un uomo di 35 anni, di origini marocchine e residente in Val Seriana, per violenze sessuali e maltrattamenti nei confronti della moglie. La donna è stata trasferita con i suoi tre figli minori in una struttura protetta. I fatti che hanno portato all’arresto risalgono al pomeriggio del 18 marzo 2026, quando la donna, 39 anni e anch’essa originaria del Marocco, ha denunciato le minacce e violenze del marito al 112: l’uomo, tramite l’utilizzo di un coltello, la costringeva a ripetuti rapporti sessuali. I carabinieri, una volta giunti all’interno dell’abitazione, trovavano la donna ferita dal manico del coltello, che veniva chiaramente posto sotto sequestro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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