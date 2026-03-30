In Svezia, un uomo è stato denunciato per aver costretto la moglie a intrattenere rapporti sessuali con almeno 120 uomini. L’accusa riguarda una serie di episodi che richiamano un caso analogo verificatosi in Francia alcuni anni fa. La vicenda ha suscitato scalpore nel paese, portando all’apertura di un procedimento giudiziario. La donna ha fornito testimonianze dettagliate sulle modalità delle coercizioni subite.

Un uomo è accusato in Svezia di aver costretto la moglie ad avere rapporti sessuali con almeno 120 uomini, in un caso che richiama quello di Gisèle Pelicot in Francia. Secondo l’accusa, riporta l’agenzia TT, l’imputato — ex membro degli Hells Angels — avrebbe sottoposto la donna a violenze e sfruttamento per oltre tre anni, obbligandola alla prostituzione e vivendo dei proventi. Le accuse includono sfruttamento aggravato della prostituzione, stupri multipli e abusi. La denuncia della vittima e l’arresto. L’uomo è stato arrestato nell’ottobre 2025 dopo la denuncia della stessa vittima. Avrebbe organizzato gli incontri pubblicando annunci online e gestendo le prenotazioni, costringendo la moglie contro la sua volontà a incontrare decine di uomini provenienti da tutta la Svezia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Costringe la moglie a rapporti con 120 uomini: Svezia sotto schock per nuovo ‘caso Pelicot’

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