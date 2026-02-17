Sicilia diga Castello | sversamenti controllati per evitare esondazioni a valle Allerta meteo regionale

La diga Castello in Sicilia ha raggiunto il suo limite di riempimento, causando la necessità di sversamenti controllati per prevenire esondazioni a valle. La decisione è stata presa questa mattina in risposta alle intense piogge che hanno interessato la regione negli ultimi giorni, e i tecnici stanno monitorando attentamente il livello delle acque per evitare rischi maggiori.

Diga Castello Sotto Pressione: Avviati gli Sversamenti Controllati in Provincia di Agrigento. La diga "Castello", nel cuore della provincia di Agrigento, ha raggiunto la sua massima capacità idrica, costringendo le autorità ad avviare questa mattina, 17 febbraio 2026, operazioni di sversamento controllato. La decisione, presa dal dipartimento regionale Acqua e rifiuti, mira a prevenire esondazioni e garantire la sicurezza della popolazione a valle, in un contesto di piogge intense che hanno messo a dura prova le infrastrutture idriche siciliane. L'apertura degli scarichi rilascia circa duemila litri al secondo verso il Magazzolo.