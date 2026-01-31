Borrelli critica la riforma | Riduce l’autonomia delle procure nella lotta alle mafie

Giuseppe Borrelli, procuratore capo di Reggio Calabria, attacca la riforma in discussione. Dice che riduce l’autonomia delle procure e rischia di indebolire la lotta contro le mafie. Borrelli si dice preoccupato perché questa modifica potrebbe compromettere il lavoro delle forze dell’ordine nel contrasto al crimine organizzato nel Sud.

Giuseppe Borrelli, procuratore capo di Reggio Calabria e figura di spicco nel contrasto alle mafie nel Mezzogiorno, ha lanciato un allarme contro una riforma in corso che, secondo lui, mina l’autonomia delle procure nel loro ruolo fondamentale nella lotta al crimine organizzato. L’intervento, rilasciato in un’occasione pubblica, mette in evidenza preoccupazioni crescenti tra i magistrati che operano in aree ad alto tasso di presenza mafiosa. Borrelli sottolinea come il nuovo assetto normativo, pur presentato come un rafforzamento della coerenza e dell’efficienza del sistema giudiziario, rischi di indebolire la capacità delle procure di agire con tempestività e indipendenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

