Referendum De Luca | No attacchi a Gratteri la sua vita dedicata alla lotta alle mafie

Il governatore De Luca ha commentato le recenti polemiche, spiegando che non bisogna attaccare Gratteri, perché la sua vita si è sempre dedicata alla lotta contro le mafie. La precisazione arriva dopo che lo stesso Gratteri ha chiarito che alcune sue dichiarazioni erano state travisate e interpretate fuori contesto. In un'intervista, il pubblico ministero ha ribadito che il suo impegno non si mette in discussione e che le sue parole sono state strumentalizzate.

Il segretario campano del Pd interviene nella polemica che sta colpendo il procuratore di Napoli dopo le sue dichiarazioni sulla riforma della giustizia È stato lo stesso Gratteri a precisare il senso delle sue parole che, per come erano state estrapolate dal contesto, non erano oggettivamente condivisibili. Noi dobbiamo rispettare chiunque vada a esprimere il proprio voto e invitare le persone ad andare a votare, ma faremo con decisione una campagna per il No e la faremo per ragioni di merito". Così il deputato e segretario regionale del Pd Campania, Piero De Luca, rispondendo a una domanda dei giornalisti sul referendum della giustizia e sulle polemiche legate alle affermazioni del procuratore di Napoli, a margine dell'iniziativa 'L'Italia che sentiamo', alla quale partecipa anche la segretaria Dem Elly Schlein.

