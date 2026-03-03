Comunità Montana del Fortore rinnovato l’impegno verso i giovani e il territorio

La Comunità Montana del Fortore ha annunciato il rinnovo dell’impegno a favore dei giovani e del territorio attraverso la pubblicazione di un nuovo bando. Sono disponibili 20 posti per volontari nel Servizio Civile Universale, inseriti nel progetto intitolato “FORTORE VIVA: RADICI, CULTURA e FUTURO”. La selezione riguarda candidati interessati a partecipare a questa iniziativa.

La Comunità Montana del Fortore rinnova il proprio impegno verso i giovani e il territorio con la pubblicazione del nuovo bando per il reclutamento di 20 volontari per il Servizio Civile Universale legato al progetto “FORTORE VIVA: RADICI, CULTURA e FUTURO”. Il bando con scadenza 8 Aprile, è inserito nel programma di intervento “Ti racconto il territorio: tra cultura e tradizione – III”. Quest’anno i posti disponibili passano da 16 a 20 volontari, che saranno impiegati nelle diverse sedi accreditate dei Comuni facenti parte della Comunità Montana con la durata di 12 mesi. Il progetto si inserisce nel settore dell’educazione e della promozione culturale, paesaggistica, ambientale e del turismo sostenibile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Comunità Montana del Fortore, rinnovato l’impegno verso i giovani e il territorio Comunità Montana del Fortore, Addabbo replica sulla polemica operai forestaliConoscere – o voler ignorare – il funzionamento amministrativo degli enti pubblici. Finanziamento strade rurali, la soddisfazione del presidente della Comunità Montana del FortoreTempo di lettura: 2 minutiLa Regione Campania ha pubblicato le graduatorie per il finanziamento di reti viarie in aree rurali per 60 Comuni. Una raccolta di contenuti su Comunità Montana del Temi più discussi: Comunità Montana Fortore e forestali, Addabbo replica a Ferella: 'Tentativo di costruire polemica politica su vicenda delicata'; Comunità Montana del Fortore. Ferella: Premi ai dirigenti, luminarie nei paesi, stipendi negati agli operai. Fin quando?; NdC attacca il presidente della Comunità Montana del Taburno: Destituzione inopportuna; Comunità Montana del Fortore Ferella SI | Premi ai dirigenti stipendi negati agli operai Fin quando?. Comunità Montana Fortore e forestali, Addabbo replica a Ferella: ‘Tentativo di costruire polemica politica su vicenda delicata’Le dichiarazioni diffuse nelle ultime ore dall’ex sindaco di Baselice rappresentano l’ennesimo tentativo di costruire polemica politica su una vicenda complessa e delicata, che merita invece serietà, ... ntr24.tv Comunità Montana del Fortore. Ferella: Premi ai dirigenti, luminarie nei paesi, stipendi negati agli operai. Fin quando?La vicenda degli operai forestali della Comunità Montana del Fortore — stipendi non pagati da mesi, rimpalli di responsabilità, silenzi istituzionali e promesse vane — non può più essere derubricata a ... tvsette.net NdC attacca il Presidente della Comunità Montana del Taburno: "Blitz contro la Segretaria Moscato. Pronti a verificare la legittimità". #ValleCaudina #Sannio #Campania #ValleVitulanese #Attualita - facebook.com facebook Assemblea dei Sindaci della Comunità Montana del Velino: emergenza pediatra nelle zone disagiate, aree interne e simiche x.com