Temu annuncia una partnership con DEKRA per migliorare la sicurezza dei prodotti venduti sulla sua piattaforma. Le due aziende lavoreranno insieme per garantire che gli articoli siano conformi agli standard e rispettino le norme di qualità. L’obiettivo è ridurre i rischi per i consumatori e rafforzare la fiducia nel marketplace. La collaborazione prevede controlli più severi e certificazioni che rendano più sicuri gli acquisti online.

Temu, la piattaforma globale di e-commerce, e DEKRA, azienda specializzata nel collaudo, ispezione e certificazione, hanno annunciato oggi una collaborazione volta a rafforzare la sicurezza dei prodotti, la conformità e la garanzia di qualità sul marketplace Temu. Nell'ambito dell'iniziativa, DEKRA fornirà servizi di collaudo indipendenti per categorie selezionate di prodotti elettrici ed elettronici su Temu, tra cui dispositivi elettronici per autoveicoli, elettrodomestici e prodotti correlati. I servizi DEKRA saranno integrati nel Seller Center di Temu, consentendo ai commercianti di accedere direttamente alla piattaforma per ottenere assistenza in materia di test e certificazioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Temu collabora con DEKRA per migliorare la conformità della piattaforma e la garanzia di qualità

Approfondimenti su Temu DEKRA

Temu si è aggiudicata il titolo di Top Innovator agli E-Commerce Italia Awards.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Temu DEKRA

Argomenti discussi: Comunicato Stampa: Temu premiata come Top Innovator agli E-Commerce Italia Awards; Comunicato Stampa: Temu premiata come Top Innovator agli E-Commerce Italia Awards.

Temu collabora con DEKRA per migliorare la conformità della piattaforma e la garanzia di qualitàTemu, la piattaforma globale di e-commerce, e DEKRA, azienda specializzata nel collaudo, ispezione e certificazione, hanno annunciato oggi una collaborazione volta a rafforzare la sicurezza dei ... ansa.it

Comunicato Stampa: Temu premiata come Top Innovator agli E-Commerce Italia AwardsTemu si è classificata tra i principali innovatori nel settore dell'e-commerce italiano agli Ecommerce Italia Awards 2026 , piazzandosi al secondo posto nella categoria innovazione. Per l'assegnazione ... gazzettadiparma.it

Il Genoa ha emanato un comunicato stampa dopo l'analisi del contatto Vergara-Cornet a "Open Var" "Il Genoa CFC prende atto e accoglie con senso di responsabilità istituzionale le analisi rese note dalla Commissione Arbitri Nazionale A e B (C.A.N.) in m - facebook.com facebook

PAESI TERZI SICURI, CIRIANI (FDI-ECR): “OGGI SI TORNA A GOVERNARE IMMIGRAZIONE, NON SUBIRLA” "Cornice giuridica condivisa, con strumenti concreti e solidi" @Ale_Ciriani Link al comunicato stampa ecr-fratelliditalia.eu/paesi-terzi-si… x.com