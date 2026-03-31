In un'area universitaria di Padova sono stati trovati uno striscione e scritte che contestano la presenza della Polizia. Il fatto è stato segnalato e viene condannato come un gesto considerato vile e inaccettabile. La vicenda ha attirato l’attenzione di studenti e autorità locali, che hanno preso posizione contro quanto accaduto.

“Lo striscione e le scritte comparse in area universitaria a Padova contro la Polizia rappresentano un gesto vile, inaccettabile e da condannare senza ambiguità. Colpire simbolicamente chi ogni giorno garantisce la sicurezza dei cittadini significa colpire lo Stato e le sue istituzioni democratiche.”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia. “La Polizia di Stato svolge un lavoro delicato e fondamentale, spesso in condizioni complesse, con professionalità, equilibrio e senso del dovere – sottolinea Zaia - I suoi agenti sono ogni giorno a fianco della gente, garantendo sicurezza e supporto, e rappresentano un punto di riferimento per le nostre comunità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Striscione e scritte contro la Polizia all'Università di Padova

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