Menarini Bus di Flumeri | i sindacati chiedono un incontro urgente

Le Organizzazioni Sindacali Fim, Fiom, Uilm, Fismic e Uglmdi di Avellino hanno richiesto un incontro urgente riguardo alla crisi dello stabilimento Menarini Bus di Flumeri. La fabbrica rappresenta un presidio industriale fondamentale per l’Irpinia, la Campania e il sistema del Trasporto Pubblico Locale. La richiesta evidenzia l’importanza di affrontare tempestivamente la situazione per tutelare i posti di lavoro e la continuità produttiva.

Tempo di lettura: < 1 minuto Le Organizzazioni Sindacali Fim Fiom Uilm Fismic Uglmdi Avellino chiedono formalmente un incontro urgente in merito alla crisi che sta interessando lo stabilimento Menarini Bus di Flumeri, presidio industriale strategico per l’Irpinia, per la Campania e per l’intero sistema nazionale del Trasporto Pubblico Locale. “Da tempo denunciamo una contrazione delle commesse, che sta determinando una condizione di forte incertezza produttiva e occupazionale per le lavoratrici e lavoratori, diretti e dell’indotto. Tale situazione risulta ancor più paradossale e ingiustificata se si considera che esistono ordini già disponibili e immediatamente cantierabili che, tuttavia, non vengono formalmente staccati, impedendo allo stabilimento di operare a pieno regime. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Menarini Bus di Flumeri: i sindacati chiedono un incontro urgente Leggi anche: Crisi Menarini Bus, i sindacati chiedono un confronto urgente con la Regione Campania Leggi anche: Menarini Bus, crisi senza fine: promesse disattese e futuro a rischio per Flumeri Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Menarini: appello al presidente Fico. Menarinibus, i sindacati scrivono a Fico: «Incontro urgente, futuro a rischio» - Le organizzazioni sindacali Fim, Fiom, Uilm, Fismic e Uglm di Avellino chiedono formalmente un incontro urgente al presidente della Regione Campania e al vicepresidente Casillo in merito alla grave cr ... orticalab.it

Crisi Menarini Flumeri: richiesta incontro urgente con Fico e Casillo - Le Organizzazioni Sindacali Fim Fiom Uilm Fismic Uglmdi Avellino chiedono formalmente un incontro urgente in merito alla crisi che sta interessando lo stabilimento Menarini Bus di Flumeri, presidio ... msn.com

Menarini, i dubbi dei sindacati sul nuovo piano industriale - Il confronto dovrà proseguire e il ministero si dovrà sentire coinvolto": questo il commento - rainews.it

Menarini, dai sindacati appello a Fico: "Sblocchi gli ordini, così si evita cig a febbraio". #itv - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.