Agrigento allerta meteo gialla fino al 11 febbraio | piogge e forti venti previsti massima prudenza per i cittadini

Agrigento si appresta a vivere giorni di pioggia e vento forte. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla valida fino all’11 febbraio, invitando i cittadini a fare attenzione. Il sindaco Francesco Miccichè ha chiesto di prestare massima prudenza per evitare problemi.

Agrigento si prepara ad affrontare un periodo di maltempo. La Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla valida fino alla mezzanotte dell’11 febbraio, innescando una raccomandazione di prudenza da parte del sindaco Francesco Miccichè rivolta a tutta la cittadinanza. L’avviso riguarda condizioni meteorologiche avverse che potrebbero generare criticità sul territorio. L’allerta meteo-idrogeologica, come comunicato dall’amministrazione comunale, impone un’attenzione particolare ai cittadini, invitati a limitare gli spostamenti non necessari. Questa misura preventiva mira a ridurre i rischi associati alle possibili conseguenze delle precipitazioni previste.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Agrigento Allerta Meteo

Mercoledì 4 febbraio l’Italia si sveglia sotto un cielo grigio e minaccioso.

