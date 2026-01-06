Allerta meteo gialla nel Sannio | il sindaco Mastella invita alla massima prudenza

Il Comune di Sannio ha emesso un’allerta meteo gialla a causa di precipitazioni e raffiche di vento previste nelle prossime 24 ore. Il sindaco Mastella invita i cittadini alla massima prudenza e a seguire le indicazioni ufficiali per garantire la sicurezza durante questo periodo di condizioni meteorologiche avverse. È importante restare aggiornati sulle eventuali comunicazioni delle autorità e adottare le misure di prudenza necessarie.

Previste precipitazioni e raffiche di vento tra rovesci e temporali: avviso alla cittadinanza e raccomandazioni per la sicurezza nelle prossime 24 ore. Benevento, 7 gennaio 2026 – In ragione dell'allerta, gialla, diramata dalla Protezione civile regionale, a partire dalle ore 20 di oggi martedì 6 gennaio fino alle successive 24 ore, il sindaco Clemente Mastella ha emesso un avviso per le avverse condizioni meteorologiche; in particolare per il Sannio sono previste "precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale puntualmente di moderata intensità". Pertanto, si invita la popolazione tutta ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso di avviso di allerta meteo per rischio idrogeologico e raffiche di vento: – evitare di frequentare locali interrati o posti a pian terreno, principalmente se lungo assi stradali notoriamente interessati da grossi deflussi idrici e comunque a tenere costantemente monitorato il livello delle acque di deflusso.

