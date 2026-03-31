Benevento il capo gabinetto di Mastella arrestato in flagranza per concussione | stava intascando 4mila euro in contanti

Gennaro Santamaria, capo di gabinetto del sindaco di Benevento, è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di concussione. Secondo quanto riferito, stava ricevendo in contanti una somma di 4.000 euro. L’arresto è stato effettuato durante un'operazione delle forze dell’ordine. Il procedimento giudiziario prosegue per chiarire i dettagli dell’indagine.

È stato arrestato in flagranza per concussione Gennaro Santamaria, capo di gabinetto del sindaco di Benevento Clemente Mastella. Santamaria è accusato di aver vessato un geometra boicottando le pratiche edilizie ed amministrative a cui era interessato, e pretendendo poi 70mila euro per sbloccarle. I carabinieri del Comando provinciale lo hanno arrestato lunedì pomeriggio mentre intascava dalla presunta vittima quattromila euro in contanti, soldi ritenuti la prima tranche di un versamento più ampio. La trappola degli inquirenti. Il geometra aveva denunciato. Investigatori e pm lo hanno convinto a collaborare all’organizzazione della trappola, secondo le procedure di rito: fotocopia delle banconote prima della consegna, un microfono addosso per registrarla. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Accusato di concussione: arrestato il capo gabinetto del sindaco MastellaTempo di lettura: < 1 minutoOperazione dei Carabinieri a Benevento, dove un uomo è stato arrestato con l’accusa di concussione.