Gennaro Santamaria, capo di gabinetto del sindaco di Benevento, è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di concussione. Secondo le fonti, stava ricevendo 4.000 euro in contanti. L’arresto è avvenuto durante un episodio in cui si trovava con il denaro in mano. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario avviato dalle autorità competenti.

È stato arrestato in flagranza per concussione Gennaro Santamaria, capo di gabinetto del sindaco di Benevento Clemente Mastella. Santamaria è accusato di aver vessato un geometra boicottando le pratiche edilizie ed amministrative a cui era interessato, e pretendendo poi 70mila euro per sbloccarle. I carabinieri del Comando provinciale lo hanno arrestato lunedì pomeriggio mentre intascava dalla presunta vittima quattromila euro in contanti, soldi ritenuti la prima tranche di un versamento più ampio. La trappola degli inquirenti. Il geometra aveva denunciato. Investigatori e pm lo hanno convinto a collaborare all’organizzazione della trappola, secondo le procedure di rito: fotocopia delle banconote prima della consegna, un microfono addosso per registrarla. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Benevento, il capo gabinetto di Mastella arrestato in flagranza per corruzione: stava intascando 4mila euro in contanti

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