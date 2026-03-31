Alle prossime elezioni amministrative di Reggio Calabria, anche i cittadini europei residenti nel comune avranno il diritto di votare. La possibilità riguarda tutti i cittadini di altri paesi dell’Unione Europea che risiedono nella città. La legge permette loro di partecipare alle elezioni comunali, senza specificare ulteriori requisiti o limitazioni. La decisione si applica alle consultazioni previste nel 2026.

Anche i cittadini degli altri paesi dell’Unione Europea potranno votare alle elezioni amministrative di Reggio Calabria, se residenti nel comune. In occasione della prossima elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale (nonché dei presidenti e dei consigli circoscrizionali), fissata per. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Comunali 2026, ecco come potranno votare i cittadini europei residenti a Reggio

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