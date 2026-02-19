Elezioni comunali definite dal Cdm le date per 626 Comuni | ecco quando si vota a Reggio Calabria

Il nome di Matteo Piantedosi è legato alle recenti decisioni sulle elezioni comunali. Il ministro dell’interno ha annunciato che il voto si svolgerà il 24 e 25 maggio, coinvolgendo 626 Comuni italiani. Tra questi, anche Reggio Calabria, che si prepara a eleggere il nuovo sindaco. La scelta delle date è stata comunicata durante una riunione del Consiglio dei ministri, che ha approvato il calendario elettorale. La città si prepara ora alla campagna elettorale, con i cittadini che attendono le prossime mosse dei candidati.

