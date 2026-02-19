Elezioni comunali definite dal Cdm le date per 626 Comuni | ecco quando si vota a Reggio Calabria
Il nome di Matteo Piantedosi è legato alle recenti decisioni sulle elezioni comunali. Il ministro dell’interno ha annunciato che il voto si svolgerà il 24 e 25 maggio, coinvolgendo 626 Comuni italiani. Tra questi, anche Reggio Calabria, che si prepara a eleggere il nuovo sindaco. La scelta delle date è stata comunicata durante una riunione del Consiglio dei ministri, che ha approvato il calendario elettorale. La città si prepara ora alla campagna elettorale, con i cittadini che attendono le prossime mosse dei candidati.
Il ministro dell'interno Piantedosi ieri ha comunicato che si voterà il 24 e 25 maggio per il rinnovo di sindaci e consigli comunali. Eventuali ballottaggi il 7 e 8 giugno Nella giornata di ieri, nel corso di una riunione - secondo quanto riportato da Agi - il ministro dell’interno Matteo Piantedosi ha aggiornato il Consiglio dei ministri sulle date individuate per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, che interesseranno 626 Comuni delle Regioni a statuto ordinario, inclusi 15 capoluoghi: Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone e Salerno.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Elezioni amministrative, fissata la data del voto per 626 Comuni: da Venezia a Reggio Calabria, ai seggi il 24 e il 25 maggioIl Consiglio dei ministri ha stabilito che le elezioni amministrative si terranno il 24 e 25 maggio, coinvolgendo 626 Comuni da Venezia a Reggio Calabria.
Cdm, elezioni il 24 e 25 maggio in 626 Comuni, 15 capoluoghi al votoIl ministro dell’interno Matteo Piantedosi ha annunciato che le elezioni si terranno il 24 e 25 maggio in 626 Comuni italiani, inclusi 15 capoluoghi di provincia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Elezioni comunali, definite dal Cdm le date per 626 Comuni: ecco quando si vota a Reggio Calabria; Elezioni comunali a Macerata, si vota il 24 e 25 maggio; Elezioni Comunali di Parigi 2026: chi sono i candidati per il V arrondissement?; Cava de’ Tirreni, elezioni comunali: città smarrita tra tatticismi e vecchie liturgie. L'appello di Mariconda alla responsabilità politica.
Elezioni Comunali, il regolamento delle primarie: requisiti, modalità di voto e impegno per gli sconfittiSono esclusi dal diritto di voto i/le candidati/e del centrodestra alle elezioni amministrative 2020 e coloro che risultano militanti o elettori di partiti o movimenti contrapposti al centrosinistra ... citynow.it
Dal referendum alle comunali: su cosa saranno chiamati a votare gli italiani nel 2026Doveva essere un anno «non elettorale», questo 2026: senza elezioni nazionali, come le politiche o le europee, né regionali in calendario. E invece la campagna elettorale non cesserà neanche nell'anno ... roma.corriere.it
