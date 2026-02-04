A San Mauro Pascoli partono i lavori per migliorare le strade. La città si prepara a realizzare nuove piste ciclabili e a rinnovare le infrastrutture idriche e fognarie. Gli operai sono già al lavoro in via Rio Salto I, mentre il cielo si fa minaccioso e la pioggia sembra dietro l’angolo. La speranza è di concludere in tempi brevi, per rendere più sicura e più moderna la viabilità locale.

A San Mauro Pascoli, dove il cielo minaccia pioggia con una probabilità del 80% e il vento si muove a 4,9 nodi, si è aperta una nuova pagina per la mobilità sostenibile. Mercoledì 4 febbraio 2026, in seduta di giunta comunale, è stato ufficialmente approvato il progetto di riqualificazione del tratto di Via Rio Salto I° compreso tra via Myricae e via Bosnia. L’intervento, che coinvolgerà circa 300.000 euro di investimento pubblico, non è solo un’opera infrastrutturale: è un segnale chiaro di una città che cerca di rinnovarsi con occhio al futuro, alla sicurezza e al benessere dei suoi cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lavori in cantiere a via Rio Salto I: nuove piste ciclabili e modernizzazione delle infrastrutture idriche e fognarie

