Cantiere giardini De Amicis al via i lavori Hera in via Curiel per la sostituzione delle reti idriche

A partire da lunedì 12 gennaio, i lavori Hera in via Curiel a Cattolica riguarderanno la sostituzione delle reti idriche e il rifacimento della pavimentazione. Il cantiere, situato presso i Giardini De Amicis, durerà circa un mese e mezzo. Durante questa fase, saranno adottate le necessarie misure per garantire la sicurezza e il ripristino del traffico veicolare entro febbraio 2026.

