Cantiere giardini De Amicis al via i lavori Hera in via Curiel per la sostituzione delle reti idriche
A partire da lunedì 12 gennaio, i lavori Hera in via Curiel a Cattolica riguarderanno la sostituzione delle reti idriche e il rifacimento della pavimentazione. Il cantiere, situato presso i Giardini De Amicis, durerà circa un mese e mezzo. Durante questa fase, saranno adottate le necessarie misure per garantire la sicurezza e il ripristino del traffico veicolare entro febbraio 2026.
Cantiere Giardini De Amicis, da lunedì 12 gennaio iniziano in via Curiel a Cattolica i lavori Hera di rifacimento delle reti idriche e della pavimentazione, che avranno una durata di circa un mese e mezzo, con ripristino del traffico veicolare entro il mese di febbraio 2026. Il progetto prevede. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Palestra delle De Amicis, la luce in fondo al tunnel: lavori amministrativamente completati per inizio anno
Leggi anche: Lavori reti idriche: divieti sosta, limitazioni velocità e deviazioni pedonali
Nuovo volto per i Giardini De Amicis di Cattolica: al via i lavori sulle reti idriche di via Curiel - L’area sarà pronta entro aprile 2026 dopo una completa riqualificazione architettonica ... altarimini.it
Giardini De Amicis, al cantiere arriva la gru - Si comincia dal posizionamento di alcuni pali sotto terra Riparte il cantiere ai giardini De Amicis per la realizzazione della ... ilrestodelcarlino.it
Giardini De Amicis, il cantiere va in vacanza - Spinelli sarà percorribile per Pasqua" Gran parte dei lavori in città saranno conclusi per Pasqua o quasi e il ... ilrestodelcarlino.it
Immobiliare Roana. Joel Sunny · Luminary (Sped Up). Residenze ai Giardini Le Residenze ai Giardini di Roana stanno prendendo forma e il progetto è ormai alle fasi finali. In questo video vi accompagnamo tra le immagini più recenti del cantiere, dove arc - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.