Cantiere giardini De Amicis al via i lavori Hera in via Curiel per la sostituzione delle reti idriche

A partire da lunedì 12 gennaio, i lavori Hera in via Curiel a Cattolica riguarderanno la sostituzione delle reti idriche e il rifacimento della pavimentazione. Il cantiere, situato presso i Giardini De Amicis, durerà circa un mese e mezzo. Durante questa fase, saranno adottate le necessarie misure per garantire la sicurezza e il ripristino del traffico veicolare entro febbraio 2026.

Cantiere Giardini De Amicis, da lunedì 12 gennaio iniziano in via Curiel a Cattolica i lavori Hera di rifacimento delle reti idriche e della pavimentazione, che avranno una durata di circa un mese e mezzo, con ripristino del traffico veicolare entro il mese di febbraio 2026. Il progetto prevede. 🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

