Spid pec e truffe online | la Regione mette nuovi fondi per insegnare internet ai cittadini
La Regione investe nuovi fondi per promuovere la formazione digitale dei cittadini, offrendo strumenti e risorse per l’uso consapevole di Spid, PEC e altre piattaforme online. L’obiettivo è migliorare la competenza digitale e rafforzare la sicurezza in rete, aiutando gli utenti a riconoscere le truffe e a navigare con maggiore tranquillità. Un passo importante verso una cittadinanza più informata e protetta nel mondo digitale.
Imparare a usare la Pec, familiarizzare con l’utilizzo dello Spid, saper riconoscere una truffa online, muoversi nel web con la massima sicurezza. Sono solo alcuni degli obiettivi su cui si concentra l’attività dei 275 punti “Digitale facile”, sportelli attivi nelle provincie dell’Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
