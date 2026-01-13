Spid pec e truffe online | la Regione mette nuovi fondi per insegnare internet ai cittadini

La Regione investe nuovi fondi per promuovere la formazione digitale dei cittadini, offrendo strumenti e risorse per l’uso consapevole di Spid, PEC e altre piattaforme online. L’obiettivo è migliorare la competenza digitale e rafforzare la sicurezza in rete, aiutando gli utenti a riconoscere le truffe e a navigare con maggiore tranquillità. Un passo importante verso una cittadinanza più informata e protetta nel mondo digitale.

SPID, la truffa: attenzione a questa nuova campagna di phishing - La nuova truffa a tema SPID chiede di aggiornare i documenti personali e di registrare un video in tempo reale: come evitare il phishing. punto-informatico.it

Truffa dello Spid, a rischio stipendi degli statali, pensioni e rimborsi Irpef - Sono aumentati negli ultimi mesi i casi di truffa legati al doppio Spid: le identità digitali vengono clonate, gli stipendi e le pensioni dirottati su IBAN diversi e i dati bancari modificati. tg24.sky.it

TRUFFE ONLINE: informarsi per difendersi Il Comune di Seui, con l’Arma dei Carabinieri – Compagnia di Seui, organizza un incontro gratuito per parlare di truffe online, raggiri telefonici e sicurezza digitale. Sabato 10 gennaio Ore 17:00 Aula Consili - facebook.com facebook

