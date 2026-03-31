compagni di scuola

In un episodio recente, alcuni individui si sono fatti esplodere da soli, lasciando dietro di sé danni e feriti. La vicenda riguarda persone coinvolte in attività di natura esplosiva e presenta elementi che richiedono approfondimenti legali, senza coinvolgere nomi specifici o interpretazioni. La situazione si inserisce in un quadro di azioni che hanno avuto ripercussioni sulla sicurezza pubblica e sulla gestione delle emergenze.

Visto che tanto i nuovi anarchici che hanno perso la mano con gli ordigni si fanno esplodere da soli risolvendoci i vecchi problemi che ci davano i loro antenati bombaroli professionisti. E visto anche che a sinistra hanno trovato un sistema per chiedere le dimissioni di gente che non è stata ancora condannata (vedi Daniela Santanchè) e di chiedere, invece, l'elezione con immunità incorporata per i loro compagni che sono a processo con gravi imputazioni (vedi Ilaria Salis), i giudici possono riempirci la scuola di delinquenti. Tanto di gente con il coltello le classi sono già piene, di metal detector non si può nemmeno parlare perché... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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