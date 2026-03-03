Paolo Mendico morto suicida a 14 anni indagati quattro compagni di scuola

Quattro compagni di scuola sono indagati per il caso di un ragazzo di 14 anni che si è tolto la vita prima di rientrare in classe. La vicenda ha suscitato grande attenzione e si sta approfondendo la situazione attorno alla tragica scomparsa. Le indagini sono in corso e le autorità stanno raccogliendo dettagli su quanto accaduto.

Nuovi e clamorosi sviluppi sul caso di Paolo Mendico, il 14enne che si è tolto la vita prima di tornare a scuola. La vicenda, che ha scosso profondamente la comunità e riacceso il dibattito sul bullismo tra i giovanissimi, registra ora un passaggio giudiziario importante con l'apertura di nuovi filoni d'indagine. La Procura dei minori ha iscritto quattro compagni di classe, anch'essi 14enni, nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di stalking in relazione alla morte di Paolo Mendico, avvenuta l'11 settembre 2025. Gli investigatori dovranno verificare se i ragazzi, indicati nei mesi scorsi dai genitori, abbiano effettivamente inviato messaggi offensivi al giovane, spingendolo così al gesto estremo.