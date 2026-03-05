Un uomo, ex compagno di scuola, ha tentato di rapinare un supermercato vicino a casa. La cassiera, che stava minacciando, ha riconosciuto la persona e l'ha chiamata per nome. La presenza di questa ex compagna di scuola ha fatto sì che l'uomo si mettesse in fuga, lasciando il negozio. La polizia è intervenuta sul posto.

Ha tentato una rapina nel supermercato sotto casa, ma è stato riconosciuto e fermato dalla cassiera che stava minacciando, una sua ex compagna di classe che lo ha chiamato per nome mettendolo in fuga. L’uomo, un trentenne di Lomazzo, è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri del paese, che lo hanno denunciato a piede libero per tentata rapina. I fatti risalgono martedì, quando il rapinatore si è presentato al supermercato Eurospin in via Negri. Si è subito diretto a una della casse aperte, dove ha subito afferrato la cassiera per i capelli, le ha puntato contro una pistola intimandole di consegnare l’incasso. Ma a quel punto è subentrato un epilogo del tutto inatteso per il bandito: la dipendente lo ha riconosciuto, visto che era un suo ex compagno di scuola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ex compagni a scuola, riconosciuto dalla cassiera fugge

