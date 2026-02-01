Giuseppe Pino Santi il chirurgo elegante va in pensione

Dopo oltre trent’anni di lavoro tra le corsie e le sale operatorie di Viterbo, il dottor Giuseppe Santi, conosciuto come il “chirurgo elegante”, ha deciso di andare in pensione. La sua carriera si è conclusa, lasciando un ricordo forte tra colleghi e pazienti.

Meritato riposo dopo oltre trent'anni tra le corsie e le sale operatorie dell'ospedale di Viterbo e le automediche del 118. Il messaggio dei colleghi della Chirurgia generale Per il dottor Giuseppe Santi è arrivato il momento della pensione. Medico chirurgo, ha trascorso oltre trent'anni tra le corsie e le sale operatorie dell'ospedale di Viterbo e le automediche del 118. Da oggi, primo febbraio, si chiude ufficialmente una lunga stagione professionale che lo ha visto protagonista all'interno della Chirurgia generale, reparto in cui ha lasciato un segno profondo, umano e professionale.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

