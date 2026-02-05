Le mosse commerciali della NBA Leonard Miller Ayo Dosunmu Julian Phillips mentre i Chicago Bulls e i Minnesota Timberwolves superano la scadenza
I Chicago Bulls hanno preso un giocatore dai Minnesota Timberwolves, confermando le voci di mercato di oggi. Rob Dillingham lascia i Timberwolves e si trasferisce ai Bulls, in una mossa che cambia le carte in tavola per entrambe le squadre a poche ore dalla scadenza delle trattative. La notizia ha già fatto discutere tra gli appassionati, mentre si attendono altri sviluppi nelle prossime ore.
2026-02-05 18:51:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Secondo quanto riferito, Rob Dillingham lascerà i Minnesota Timberwolves per i Chicago Bulls come parte del primo accordo del giorno di scadenza della NBA. La guardia Dillingham e l’attaccante Leonard Miller si uniranno ai Bulls in cambio di Ayo Dosunmu e Julian Phillips, ha detto ESPN (tramite NBA.com). La squadra al decimo posto nella Eastern Conference riceverà quattro future scelte al secondo turno come parte dell’accordo, ha aggiunto il punto vendita. Tutto ciò che fa Rob Dillingham sembra fantasioso Il dare e andare con Naz Reid è andato alla perfezione! pic.🔗 Leggi su Justcalcio.com
Approfondimenti su Chicago Bulls
Minnesota Timberwolves ingaggiano Ayo Dosunmu
I Minnesota Timberwolves hanno ufficialmente ingaggiato Ayo Dosunmu, cercando di rinforzare il reparto guardie.
NBA, Bulls-Heat rinviata per condensa sul parquet. Poker dei Timberwolves
La partita tra Bulls e Heat è stata rinviata a causa di condensa sul parquet, un evento raro nel campionato NBA.
Ultime notizie su Chicago Bulls
Argomenti discussi: Fila, Carraro, Mapei, Brembo e le altre: le mosse delle imprese italiane in India dopo l'accordo con l'Ue; BCE, tassi fermi. Quali le prossime mosse? Le previsioni degli analisti; Prima Carney, poi Starmer Quando la Casa Bianca allontana gli alleati, loro bussano alla porta di Xi; Tutte le mosse di Usa, Ue, Cina e Italia sulle materie prime critiche.
Tempesta Leonardo in Andalusia: la Guardia Civil spagnola salva due cani intrappolati in un seminterrato allagato facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.