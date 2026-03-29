Rosi la gattina stuprata a Roma non è fuori pericolo | Sta lottando con tutte le sue forze

Da fanpage.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rosi, la gattina trovata nel Parco di Tor Tre Teste a Roma, è stata vittima di un atto violento. Attualmente si trova sotto cure veterinarie e sta combattendo per la vita, secondo quanto riferito dai medici. La vicenda ha suscitato attenzione e richiesto interventi di emergenza da parte delle autorità competenti. Nessuna informazione è stata fornita riguardo ai responsabili dell'episodio.

Rosi, la gattina stuprata nel Parco di Tor Tre Teste a Roma non è ancora fuori pericolo: "Il miglioramento è più lento del previsto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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