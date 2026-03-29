Rosi la gattina stuprata a Roma non è fuori pericolo | Sta lottando con tutte le sue forze

Rosi, la gattina trovata nel Parco di Tor Tre Teste a Roma, è stata vittima di un atto violento. Attualmente si trova sotto cure veterinarie e sta combattendo per la vita, secondo quanto riferito dai medici. La vicenda ha suscitato attenzione e richiesto interventi di emergenza da parte delle autorità competenti. Nessuna informazione è stata fornita riguardo ai responsabili dell'episodio.

Rosi, la gattina stuprata nel Parco di Tor Tre Teste a Roma non è ancora fuori pericolo: "Il miglioramento è più lento del previsto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

La gattina Rosi stuprata in un parco a Roma: “Condizioni ancora critiche, lotta con una forza incredibile”Continua la lenta ripresa della micetta Rosi, stuprata nel Parco di Tor Tre Teste a Roma.

Gattina Rosi stuprata a Roma, il veterinario: “Ha ripreso un po’ a mangiare, per le ferite serve tempo”Il Centro Veterinario Specialistico di Roma ha aggiornamenti su Rosi, la gattina stuprata nel Parco di Tor Tre Teste: "Sta meglio, ha ripreso un po'...

Tutto quello che riguarda Rosi la gattina stuprata a Roma non è...

Temi più discussi: Basta stupri, Rosi ti vendicheremo. Tor Tre Teste non ci sta: pronta una fiaccolata per la gatta violentata; Basta stupri, Rosi ti vendicheremo. Lo striscione per la gattina violentata a Tor Tre Tre Teste; La gattina Rosi stuprata a Tor Tre Teste a Roma ha ripreso a mangiare, depositato un esposto in Procura; Gattina Rosi violentata e lasciata in agonia a Tor Tre Teste, orrore a Roma. I veterinari: Lotta e prova a mangiare.

Gattina stuprata nel parco di Tor Tre Teste a Roma: Rosi non mangia, ha un’infezione diffusaLa gattina Rosi stuprata nel Parco di Tor Tre Teste a Roma è ancora molto grave e in prognosi riservata. Ha bisogno di un sondino naso-gastrico, perché non mangia e ha un’infezione settica diffusa per ... fanpage.it

Gattina stuprata a Roma, come sta la piccola Rosi: «Per la ferita ci sarà da aspettare, ma siamo fiduciosi»C'è un intero quartiere, e ormai un'intera città, che fa il tifo per Rosi. La gattina di Tor Tre Teste, rinvenuta in condizioni disperate dopo aver subito una ... leggo.it

"AGGIORNAMENTO DA ROMA ( ROSI LOTTA ANCORA Cari amici, purtroppo le notizie che arrivano da via Francesco Tovaglieri non sono quelle che avremmo voluto dare. Dopo un brevissimo segnale di ripresa, le condizioni della piccola Rosi sono improv - facebook.com facebook

Come molti di voi già sanno, la piccola Rosi, la gattina vittima di una brutale violenza nei giorni scorsi a Roma, è attualmente ricoverata presso il @cvs_roma, dove si trova in ottime mani e viene seguita con grande attenzione e professionalità. Le sue condizio x.com