Dimmi qual è il colore dei tuoi occhi e ti dirò quale colore di eyeliner scegliere

L'eyeliner, conosciuto anche come matita occhi, è uno dei prodotti più versatili e accessibili del beauty case. Con una semplice linea si può modificare l’aspetto dello sguardo, evidenziare l’iride o correggere la forma degli occhi. La scelta del colore dell’eyeliner spesso si basa sul colore degli occhi, influenzando l’effetto finale e il modo in cui si valorizza il viso.

Scegliere il colore dell’eyeliner in base al colore degli occhi non è una regola scolpita nella pietra, ma una bussola. Il trucco è equilibrio tra contrasto e armonia, tra forma dell’occhio e intensità del colore. Perché a volte basta cambiare la riga per cambiare l’intero racconto dello sguardo L’eyeliner, o la matita occhi, rimane uno dei prodotti più democratici del beauty case. Basta una riga ben fatta per cambiare lo sguardo, sollevare l’angolo esterno, intensificare l’iride. Il nero? Intramontabile, certo. Ma anche il più uniformante di tutti: definisce, incornicia, struttura, anche se non sempre valorizza davvero il colore degli... 🔗 Leggi su Amica.it

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