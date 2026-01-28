Calendario lunare | tutti i dubbi e le risposte sui nostri capelli e il legame con la luna

Molti si chiedono se la luna possa influenzare davvero la salute dei capelli. La verità è che ci sono ancora tanti dubbi, ma anche alcune risposte. Ora, con il calendario lunare, alcuni provano a seguire le fasi della luna per capire quando è meglio tagliare o curare i capelli. È una pratica che si tramanda da tempo, anche se scientificamente non ci sono prove certe. Intanto, chi ci prova, lo fa convinto di ottenere capelli più forti e sani seguendo il ciclo della luna.

Si sa, i capelli sono una parte fondamentale del nostro aspetto (ed è proprio per questo che, appena fatto lo shampoo, ci sentiamo più attraenti ). Ma sono anche un elemento su cui proiettiamo più significati: forza, fragilità, così come identità e cambiamento. Proprio per questo non sorprende che, da secoli, vengano associati alla luna, simbolo universale di ciclicità e trasformazione. In un momento in cui si torna a prestare attenzione ai ritmi naturali, la relazione tra luna e capelli emerge protagonista. Quindi è bene fare riferimento al calendario lunare per tagliare i capelli. Il primo febbraio 2026, alle ore 23:09, la luna piena entrerà nel segno del Leone. 🔗 Leggi su Amica.it

