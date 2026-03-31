Com’è morto davvero Luigi | moglie e figlio arrestati dopo mesi

Dopo mesi di indagini, sono stati arrestati la moglie e il figlio di una persona deceduta. La vicenda riguarda le circostanze della morte e ha suscitato grande attenzione nella comunità locale. Le autorità hanno compiuto i provvedimenti e stanno approfondendo gli elementi raccolti finora. La vicenda si svolge in un contesto di indagini giudiziarie in corso.

Un caso che scuote profondamente una comunità e che, con il passare dei giorni, assume contorni sempre più inquietanti. A Castel San Giovanni, nel Piacentino, la morte di un anziano inizialmente archiviata come naturale si è trasformata in un’indagine dai risvolti drammatici. Solo dopo mesi di accertamenti, infatti, gli investigatori hanno iniziato a ricostruire una verità ben diversa, fatta di sospetti, incongruenze e dettagli difficili da ignorare. Luigi Alberti, 85 anni, pensionato e afflitto da gravi problemi di salute, era stato trovato senza vita nella sua abitazione il 25 ottobre 2025. In un primo momento nulla sembrava far pensare a... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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