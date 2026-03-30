anziano trovato morto nel piacentino arrestati moglie e figlio di luigi alberti

Un anziano è stato trovato morto in provincia di Piacenza. Le forze dell’ordine hanno arrestato la moglie e il figlio di una persona chiamata Luigi Alberti. I carabinieri del Nucleo investigativo di Piacenza hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare. L’indagine riguarda le circostanze del decesso e le responsabilità dei familiari coinvolti.

A Castelsangiovanni, i carabinieri del Nucleo investigativo di Piacenza hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip su richiesta della locale Procura guidata da Grazia Pradella, nei confronti di due indagati: la moglie e il figlio di Luigi Alberti, l’anziano di 85 anni trovato morto in casa il 25 ottobre 2025. «Le indagini - riferiscono i carabinieri - hanno delineato un quadro di gravi e prolungate sofferenze inferte all’anziano. Gli indagati sono gravemente indiziati di concorso in maltrattamenti e sequestro di persona (entrambi i familiari) e omicidio volontario aggravato (accusa contestata esclusivamente al figlio della vittima) ». 🔗 Leggi su Feedpress.me

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