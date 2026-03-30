A Piacenza, Luigi Alberti è stato trovato morto nella sua abitazione. La moglie e il figlio sono stati arrestati con l’accusa di maltrattamenti e omicidio. Secondo le indagini, Alberti sarebbe stato segregato all’interno della casa prima della sua morte. Le autorità stanno approfondendo le circostanze del caso e stanno ascoltando i parenti e i vicini.

I carabinieri di Piacenza hanno arrestato la moglie 81enne e il figlio 50enne di Luigi Alberti, trovato morto in casa. L’anziano di 85 anni venne rinvenuto senza vita il 25 ottobre 2025. Pesanti le accuse per gli indagati, che sono gravemente indiziati di concorso in maltrattamenti e sequestro di persona e, nel caso del figlio, di omicidio volontario aggravato. Luigi Alberti trovato morto in casa a Piacenza Arrestati la moglie e il figlio Di cosa sono accusati la moglie e il figlio Malnutrizione, maltrattamenti e violenze Luigi Alberti trovato morto in casa a Piacenza Era il 25 ottobre 2025 quando Luigi Alberti, un uomo di 85 anni, venne ritrovato senza vita all’interno della sua abitazione a Castelsangiovanni, in provincia di Piacenza. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Luigi Alberti trovato morto in casa a Piacenza, moglie e figlio arrestati per maltrattamento e omicidio

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