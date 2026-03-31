Come l’orma nel cielo quando la poesia dello Stretto diventa musica

Il 29 marzo si è tenuto al Palacultura di Messina il concerto intitolato “Come l’orma nel cielo - Concerto per lo Stretto”, realizzato dalla associazione musicale Filarmonica Laudamo. Si tratta di un’esecuzione in prima assoluta, che ha riscosso un grande successo tra il pubblico presente. La serata ha visto la rappresentazione di un brano musicale dedicato allo Stretto di Messina.

Un percorso artistico attraverso composizioni musicali originali e testi letterari dedicati alla magia dello Stretto di Messina, ha entusiasmato l’affezionato pubblico dell’associazione Filarmonica Laudamo. Promotore dell’evento il connettore di anime e direttore artistico, Antonino Cicero. Curatrice dei tasselli letterari Cristiana Casuscelli, artista dai multipli talenti. Protagonisti creativi i musicisti Luciano Troja e Giancarlo Parisi, importanti strumentisti della scena internazionale, da sempre attenti sia alla modernità, sia alla tradizione sonora della Sicilia, emozionanti sia nella tessitura delle composizioni originali, che nell’articolazione delle improvvisazioni, come nei momenti solistici. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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