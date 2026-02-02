Applausi per Quando la Poesia diventa Musica | recital da tutto esaurito con BeatleSenigallia Gene Guglielmi e Stefano Spazzi

Sabato sera, la Libreria Fogola-Ubik di Ancona si è riempita in ogni ordine di posto. Il recital “Quando la Poesia diventa Musica” ha entusiasmato il pubblico, che ha applaudito a lungo gli artisti sul palco. BeatleSenigallia, Gene Guglielmi e Stefano Spazzi hanno portato in scena uno spettacolo che ha unito poesia e musica, creando un’atmosfera intima e coinvolgente. Uno spettacolo tutto esaurito che ha confermato il successo di questa formula originale.

ANCONA - Grande successo per il recital ‘Quando la Poesia diventa Musica’ con BeatleSenigallia, Gene Guglielmi (narrazioni) e Stefano Spazzi (chitarra e voce), andato in scena sabato 31 gennaio presso la Libreria Fogola-Ubik di Ancona. Già nel corso della manifestazione ‘BeatleSenigallia 2025’, nella raffinata cornice della Rocca Roveresca di Senigallia, il recital riscosse un enorme successo: era il 6 settembre 2025 e tutto ebbe inizio con l'introduzione di Paolo Molinelli, le narrazioni di Gene Guglielmi, chitarra e voce di Stefano Spazzi e lo 'Special Guest' Paolo Fornaroli che accompagnò Stefano nell’interpretazione di 'Sogna', la canzone di BeatleSenigallia.🔗 Leggi su Anconatoday.it

