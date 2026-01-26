Polizze catastrofali obbligatorie per le imprese | perché dopo il ciclone Harry i rimborsi rischiano di saltare

Dopo i danni causati dal ciclone Harry, si è riacceso il dibattito sulle polizze catastrofali obbligatorie per le imprese. Queste coperture rappresentano uno strumento essenziale per tutelare le attività economiche dai rischi naturali, garantendo risposte rapide e adeguate in caso di calamità. È importante comprendere le implicazioni di questa normativa e le eventuali conseguenze in assenza di coperture adeguate.

I danni provocati dal ciclone Harry hanno riacceso il confronto sulle polizze catastrofali obbligatorie per le imprese. Il paradosso è che molte attività assicurate rischiano comuqnue di non ottenere re alcun rimborso, perche eventi come le mareggiate restano di fatto esclusi dalle coperture previste dalla legge.

