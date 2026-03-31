Un nuovo prodotto sta attirando l'attenzione per la sua capacità di rimuovere i punti neri dal naso e dal mento. Si tratta del The POREfessional Degunker di Benefit Cosmetics, che si utilizza in due passaggi: il primo per sciogliere i comedoni e il secondo per completare l'eliminazione. La formula promette di agire in modo rapido e efficace senza l'uso di strumenti invasivi.

Sebbene la mia pelle sia piuttosto secca, anch'io, come molti, tendo ad accumulare molto sporco e sebo nelle aree più porose e grasse del viso. Sul naso e sul mento, infatti, comedoni neri e bianchi si accumulano rendendo poco uniforme la grana e obbligandomi a rituali lunghi che, tra maschere purificanti, esfoliazioni chimiche, massaggi con oli detergenti e cerotti purificanti, richiedono tempo che spesso non ho. Questo finché non ho provato il prodotto 2-in-1 di Benefit che, oltre a essere pratico nel formato, mi permette di rendere molto più veloce ed effettiva la pulizia del viso a casa, con un'aggiunta di soddisfazione che sono sicura non sono la sola ad aver provato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Come eliminare i punti neri su naso e mento con il The POREfessional Degunker di Benefit Cosmetics

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