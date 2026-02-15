Titani e Tropical l’ora della verità Al Calbi e al Neri i punti pesano

Titani e Tropical Coriano affrontano oggi una partita decisiva perché i punti in palio possono cambiare le loro sorti in classifica. La squadra di Scardovi sa che il tempo per recuperare è poca e ogni risultato conta molto. Al Romeo Neri, il Crema rappresenta un ostacolo importante e i giocatori sanno che devono dare il massimo per ottenere una vittoria che potrebbe essere determinante.

È una corsa contro il tempo e di questo Tropical Coriano e San Marino ne sono consapevoli. Il tempo stringe e la scalata alla salvezza passa anche da quei tre punti che oggi la squadra di Scardovi tenterà di prendersi con il Crema al ’Romeo Neri’. Proprio nello stesso identico orario in cui i titani cercheranno di fare lo stesso al ’Calbi’ di Cattolica nei novanta minuti contro l’Unipomezia. Il Tropical dovrà cercare di mettere subito nel cassetto la battuta d’arresto dello scorso turno sul campo del Sant’Angelo e, invece, tenere bene in mente l’ultima casalinga, quella in cui contro la Trevigliese capitan Anastasi e compagni hanno centrato il primo successo stagionale al ’Grandi’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Due partite, un obiettivo comune: ottenere punti importanti.

Il Tropical chiude al ’Grandi’ per affrontare il derby di San Mauro contro il Palazzolo.

