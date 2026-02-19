Il siero viso anti rughe al collagene vegano di Freshly Cosmetics

Il siero viso anti rughe al collagene vegano di Freshly Cosmetics ha riscosso grande interesse tra i consumatori. La causa è la sua formula naturale, priva di ingredienti di origine animale o sintetica, che aiuta a migliorare l’aspetto della pelle. La crema stimola la produzione di collagene e riduce le linee d’espressione. Molti utenti apprezzano il risultato di una pelle più compatta e luminosa dopo poche settimane di utilizzo. La sua formulazione si rivela efficace anche sui tessuti più danneggiati dal tempo. È disponibile online e in negozi specializzati.

Un siero a base di collagene idrolizzato biotecnologico che, con la sua texture leggera a rapido assorbimento, promette di riempire le rughe in superficie mentre stimola in profondità l'attività dei fibroblasti, per aumentare le scorte di collagene mentre la pelle appare istantaneamente più luminosa, liscia ed energizzata. E sono proprio questi alcuni dei motivi che lo hanno reso una referenza popolare, spesso comprata e ricomprata più volte, con cui dare idratazione e tono al viso, preservandone la giovinezza con un approccio plant-based. Il suo plus? Contiene nella sua formula naturale al 99.