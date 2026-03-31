come cambiano gli orari di atm per metro tram e bus a pasqua e pasquetta

Durante le festività di Pasqua e Pasquetta, l'azienda di trasporti pubblici ha annunciato variazioni negli orari e nel servizio di metro, tram e autobus. Le modifiche riguardano il periodo compreso tra giovedì 2 e martedì 7 aprile, con variazioni che coinvolgono le corse e la frequenza delle linee nelle aree urbane e nell'hinterland. La comunicazione riguarda le giornate di festa e di ponte.

Come cambia il servizio e gli orari di Atm per le giornate di festa di Pasqua e Pasquetta? L'azienda che gestisce il servizio pubblico in città e nell'hinterland ha comunicato le modifiche al servizio per metropolitane, autobus e tram in città tra giovedì 2 e martedì 7 aprile. MilanoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di Milano usa la nostra Partner App gratuita! Atm conferma lo sciopero dei mezzi a Milano: gli orari di metro e bus. I lavoratori: "Turni massacranti e stipendi fermi" A Milano nasce un nuovissimo mercato degli agricoltori. Spesa a filiera corta (e anche aperitivi rurali) 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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