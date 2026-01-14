Sciopero dei mezzi a Milano confermato | gli orari di metro tram e bus Atm

Il 15 gennaio a Milano è previsto uno sciopero del trasporto pubblico Atm, che interesserà metro, tram e bus. Durante questa giornata, i servizi potrebbero subire riduzioni o sospensioni temporanee. È consigliabile verificare gli orari aggiornati prima di pianificare gli spostamenti, per garantire un viaggio più sicuro e consapevole.

Sciopero confermato: giovedì 15 gennaio a Milano il personale Atm potrebbe incrociare le braccia per protestare contro l'azienda. L'agitazione è organizzata dal sindacato Al Cobas che ha confermato al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti l'intenzione di scioperare.

