Due scioperi in una settimana a Milano dopo i treni si fermano i mezzi Atm | gli orari di metro bus e tram

A Milano si registrano due scioperi in una settimana, coinvolgendo sia i treni che i mezzi pubblici Atm. Dopo l’interruzione dei servizi ferroviari di Trenord e Trenitalia lunedì 12 gennaio, si prevede che anche metro, bus e tram possano subire modifiche o sospensioni. Ecco gli orari e le informazioni aggiornate per muoversi in città durante questi periodi di sciopero.

Due scioperi in una settimana a Milano. Prima i treni, con lo stop di Trenord e Trenitalia di lunedì 12 gennaio. Poi i mezzi Atm per cui potrebbero esserci disagi nella giornata di giovedì 15 gennaio, data in cui il sindacato Al Cobas ha indetto uno sciopero che potrebbe avere conseguenze sulla circolazione di metro, bus e tram. Atm ha reso noti gli orari dello sciopero: il servizio potrebbe non essere garantito dalle 8.

