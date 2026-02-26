Controlli dell' Arma in zona rossa | tre denunce tra armi droga e fogli di via ignorati

Le forze dell’ordine hanno svolto controlli in un’area particolarmente sorvegliata, identificando diverse situazioni sospette. Durante le verifiche, sono state denunciate persone per possesso di armi e droga, e sono stati adottati fogli di via. L'azione si inserisce in un'operazione più ampia di tutela del territorio. Nessuna persona è stata arrestata durante queste operazioni.

Prosegue l'attività di presidio del territorio modenese da parte delle forze dell'ordine per arginare i fenomeni di microcriminalità e degrado. Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno messo in campo un vasto servizio straordinario di controllo, concentrando le proprie. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Ariano Irpino, controlli dei Carabinieri: denunce per guida alterata, droga e fogli di viaUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Controlli tra Alessandrino e Centocelle: 7 denunce, multe a due commercianti e sequestri di armi e drogaOperazioni dei carabinieri nei quartieri dell’est romano: identificate oltre 300 persone e controllati 146 veicoli. Temi più discussi: Controlli straordinari dell’Arma su attività produttive: sospesa un’impresa per impiego di lavoratori in nero ed elevate sanzioni per quasi 10.000 euro; Controlli a tappeto dell’Arma. Tre denunce, 8mila euro di multe; Sicurezza, i carabinieri intensificano i controlli: un arresto e 780 identificati in una settimana; Il governo vuole svuotare i controlli sull’export di armi: Basta favori ai mercanti di armi dice no allo smantellamento della legge 185/90. Controlli straordinari dell’Arma su attività produttive: sospesa un’impresa per impiego di lavoratori in nero ed elevate sanzioni per quasi 10.000 euroNei giorni scorsi, i Carabinieri del NIL di Terni, in collaborazione con il personale del locale Ispettorato Territoriale del ... orvietosi.it Controlli serrati del NIL: fioccano sospensioni e multe. Ecco le irregolaritàControlli straordinari nel Trevigiano contro caporalato e irregolarità: 27 aziende inadempienti e multe per 250mila euro. nordest24.it Durante i controlli sul territorio denunciato un autista per porto abusivo di arma; recuperato anche un veicolo rubato abbandonato a bordo strada - facebook.com facebook