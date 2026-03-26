Romelu Lukaku ha lasciato il ritiro della nazionale belga, sorprendendo le sue parti. Secondo fonti ufficiali, l’attaccante si è recato nuovamente al centro di allenamento del club partenopeo. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli. La sua presenza a Castel Volturno rappresenta un’ulteriore tappa nel percorso di ripresa del calciatore con il club.

"> Ritorno di Lukaku a Castel Volturno. Castel Volturno, 24 marzo 2026 – Il centro sportivo dell’SSC Napoli torna a vivere un’atmosfera frizzante, ma con un contesto decisamente inaspettato. Con la pausa del campionato, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti in un clima di attesa, dominato dalla presenza ridotta dei calciatori. Questo scenario, però, è stato ravvivato dalla notizia più importante del giorno: il ritorno di Romelu Lukaku, il centravanti tanto atteso. Lukaku sceglie il Napoli e dice addio alla nazionale. In un clamoroso colpo di scena, Lukaku ha deciso di rinunciare alla convocazione della nazionale belga per le amichevoli contro Stati Uniti e Messico. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Lukaku abbandona il ritiro della nazionale belga: colpo di scena per il Napoli.

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