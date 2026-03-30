Il calciatore belga ha parlato pubblicamente per la prima volta dopo le voci sulla sua condizione fisica e sulla situazione contrattuale con il club. Ha spiegato lo stato di salute attuale e ha fornito chiarimenti riguardo al suo rapporto con il Napoli, confermando o smentendo alcune indiscrezioni circolate nelle ultime settimane. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate attraverso un'intervista ufficiale.

Lukaku Napoli, il belga ha rotto il silenzio raccontando la verità sulle sue condizioni fisiche e anche sul rapporto che ha con il club azzurro. Il caso legato alle condizioni fisiche di Romelu Lukaku ha finalmente trovato una voce ufficiale. Dopo giorni di speculazioni e dubbi sollevati dai tifosi e dagli addetti ai lavori, l’attaccante belga ha deciso di rompere il silenzio affidandosi ai propri profili social per fare chiarezza sul suo futuro e sul legame con il club azzurro. Al centro del dibattito resta il binomio Lukaku Napoli, un rapporto che il giocatore ha voluto blindare nonostante le difficoltà fisiche degli ultimi tempi. L’attaccante ha spiegato di aver attraversato un periodo estremamente delicato, segnato non solo da intoppi atletici ma anche da vicende personali che hanno minato la sua serenità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Lukaku Napoli, il giocatore rompe il silenzio: la verità sulle sue condizioni e sulla possibile rottura con i partenopei

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