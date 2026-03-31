Colpito da Daspo entra lo stesso allo stadio | scoperto e denunciato dai carabinieri

Durante il fine settimana, i carabinieri di Novafeltria hanno effettuato un servizio di controllo straordinario nel territorio, portando a risultati rilevanti in materia di sicurezza pubblica e rispetto delle norme. Un individuo, colpito da Daspo, è riuscito comunque ad entrare allo stadio ed è stato scoperto e denunciato dalle forze dell’ordine.

Sorpreso allo stadio comunale nonostante il divieto di accesso alle manifestazioni sportive. Durante i controlli denunciati anche due giovani per l’ipotesi di guida in stato di ebbrezza I carabinieri di Novafeltria, durante lo scorso fine settimana, hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio, conseguendo significativi risultati sul fronte della sicurezza pubblica e del rispetto della legalità. L’attività ha portato al deferimento in stato di libertà di quattro persone alla Procura della Repubblica di Rimini, per varie ipotesi di reato, nonché alla contestazione di diverse violazioni amministrative. Due... 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Colpito da Daspo, entra lo stesso allo stadio: scoperto e denunciato dai carabinieri Articoli correlati Leggi anche: Parcheggiatore abusivo molesto: denunciato e colpito da Daspo urbano Falso medico scoperto dai carabinieri, denunciato 71ennePisa, 7 febbraio 2026 – I carabinieri del nucleo antisofisticazioni hanno denunciato a piede libero un uomo di 71 anni di Pisa ritenuto responsabile... Una raccolta di contenuti su Colpito da Daspo entra lo stesso allo... Discussioni sull' argomento Daspo per uno scambio di persona. Cancellato dal Tar: non c’è prova che abbia partecipato alla rissa; Daspo ai tifosi di squadre calcistiche dilettantistiche. Uno aggredì un calciatore avversario; Stazione Termini, morsi e graffi per evitare il controllo. 5 arresti e 4 Daspo; Calciatore picchiato al termine della partita e altri scontri nelle serie minori: Daspo contro cinque tifosi. Leggi qui https://www.zmedia.it/sputo-a-un-calciatore-durante-crotone-salernitana-tifoso-colpito-da-daspo/ Un gesto incivile allo stadio è costato caro a un tifoso: la Polizia di Stato ha emesso un DASPO dopo l’identificazione grazie alle indagini della Digo facebook Un hacker è riuscito a fare breccia nei sistemi di sicurezza dell’Ajax riuscendo ad avere accesso ai dati di circa 300mila persone registrate. Ma non solo. Secondo quanto raccontato da RTL Nieuws - emittente olandese informata dei fatti dal diretto interessato - x.com