Falso medico scoperto dai carabinieri denunciato 71enne

I carabinieri di Pisa hanno scoperto un uomo di 71 anni che esercitava la professione medica senza licenza. Lo hanno denunciato a piede libero per aver svolto attività medica in modo abusivo. La scoperta è avvenuta durante controlli di routine, e ora l’uomo rischia sanzioni penali.

Pisa, 7 febbraio 2026 – I carabinieri del nucleo antisofisticazioni hanno denunciato a piede libero un uomo di 71 anni di Pisa ritenuto responsabile dell’ esercizio abusivo della professione medica. Le indagini, avviate a seguito di una approfondita attività informativa e dal monitoraggio dei profili social dell'indagato, hanno permesso di raccogliere numerose testimonianze. È emerso che l'uomo operava all'interno di una struttura medica pur essendo privo di titoli abilitativi e autorizzazioni legali, proponendo cure per diverse patologie. In un caso documentato, una donna di 76 anni aveva ricevuto, dietro pagamento di 210 euro, due flaconi contenenti sostanze liquide di provenienza ignota. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Falso medico scoperto dai carabinieri, denunciato 71enne Approfondimenti su Falso Medico Bruciava rifiuti in campagna, scoperto dai carabinieri e denunciato Scoperto falso medico. La Finanza sequestra uno studio di agopuntura La Guardia di Finanza ha sequestrato uno studio di agopuntura gestito da un uomo che si spacciava per medico, esercitando illegalmente. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Falso Medico Argomenti discussi: La truffa dei farmaci prescritti anche ai morti, condannati medico e farmacista; Simula una fuga di gas, finto tecnico scoperto e scacciato da due anziani coniugi; Davide Astori morto, falsificazione di un certificato medico rilasciato al calciatore: ecco la sentenza. Scoperto falso medico. La Finanza sequestra uno studio di agopunturaSi spacciava per dottore e praticava l’agopuntura (al nero) pur avendo appena un diploma di scuola superiore. Stanze adibite a sale mediche ove poter praticare agopuntura, otto pazienti in corso di ... lanazione.it Campania. Scoperto falso dentistaFermato dalla Guardia di Finanza, il falso odontoiatra, con ambulatorio nel Comune di Castel Volturno (CE), è stato denunciato per l'esercizio abusivo della professione. In corso accertamenti sulla ... quotidianosanita.it Ragusa: usa un falso certificato medico per non pagare la multa, scatta la denuncia Pensava di evitare una sanzione stradale con un "escamotage", ma ha finito per rimediare una denuncia penale. Un uomo è stato smascherato dai Carabinieri a Ragusa dopo facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.