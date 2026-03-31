Durante la notte, un individuo ha chiesto una sigaretta a una persona e, subito dopo, è stato aggredito da un gruppo di persone. L'aggressione ha coinvolto l'uso di una bottiglia e un coltello. La vittima è stata rapinata e, successivamente, le forze dell’ordine hanno arrestato uno dei sospettati.

Prima la richiesta di una sigaretta, poi la selvaggia aggressione del branco, con una bottiglia e un coltello. Infine la rapina e la fuga. La vittima, un 26 enne egiziano, è stata medicata in pronto soccorso per numerose ferite da arma da taglio, ma non è in pericolo di vita. Tre gli aggressori, uno in manette: è un marocchino 25 enne, arrestato dai carabinieri nell’immediatezza dei fatti, identificato con certezza come uno degli autori del pestaggio e ora a san Vittore con l’accusa di rapina e lesioni personali aggravate. Tutto è accaduto alle 2 dell’altra notte, in via Ambrogio Villa, a due passi dal centro storico. E dalle piazze dove, solo poche ore prima, si erano spenti luci e suoni della Fiera delle Palme, finita ieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Colpito con una bottiglia e rapinato. Branco in azione di notte: un arresto

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Diplomat Attack, Casino Bomb & The Escobar Sting | FBI Files

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