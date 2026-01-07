Tenta di sedare una rissa capotreno colpito con una bottiglia rotta a Imperia | domani scatta lo sciopero

A Imperia, un capotreno di Trenitalia è stato ferito mentre cercava di calmare una rissa a bordo di un treno Intercity, venendo colpito con una bottiglia rotta. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i pendolari e le autorità. Domani è previsto uno sciopero, che potrebbe influire sui servizi ferroviari.

