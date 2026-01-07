Tenta di sedare una rissa capotreno colpito con una bottiglia rotta a Imperia | domani scatta lo sciopero
A Imperia, un capotreno di Trenitalia è stato ferito mentre cercava di calmare una rissa a bordo di un treno Intercity, venendo colpito con una bottiglia rotta. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i pendolari e le autorità. Domani è previsto uno sciopero, che potrebbe influire sui servizi ferroviari.
Capotreno di Trenitalia ferito su un Intercity a Imperia mentre tentava di sedare una rissa: aggredito con cocci di bottiglia. Nessun passeggero coinvolto, proclamato sciopero per domani. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Imperia, aggressione a capotreno con cocci di bottiglia: l’8 gennaio sciopero regionale
Leggi anche: Tenta di sedare una rissa in via Petrarca a Napoli e viene accoltellato, 18enne ferito al fianco e a una mano
L’uomo è intervenuto per sedare la violenta lite scoppiata tra due stranieri a bordo dell’Intercity tra Ventimiglia e Milano: uno dei due ha tentato di colpirlo al collo e alla testa - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.