Tenta di sedare una rissa capotreno colpito con una bottiglia rotta a Imperia | domani scatta lo sciopero

Da fanpage.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Imperia, un capotreno di Trenitalia è stato ferito mentre cercava di calmare una rissa a bordo di un treno Intercity, venendo colpito con una bottiglia rotta. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i pendolari e le autorità. Domani è previsto uno sciopero, che potrebbe influire sui servizi ferroviari.

