Colpisce un muretto e si ribalta | ferito il conducente di un furgone

Questa mattina in contrada Marafi si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un furgone. Il veicolo ha urtato un muretto e si è ribaltato, provocando il ferimento del conducente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di soccorso. Le condizioni dell’uomo sono ancora da chiarire.

Tempo di lettura: < 1 minuto Grave incidente stradale questa mattina in contrada Marafi di Faicchio. Un uomo di 66anni, alla guida di un furgone Doblò Fiat, transitando su un tratto in rettilineo di un’arteria comunale che attraversa la contrada, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo che prima ha colpito un muretto e quindi si è ribaltato in un campo a lato strada. L’impatto è stato molto forte e il conducente è rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo tanto che è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per liberare l’uomo che, nonostante l’attivarsi dell’airbag, ha riportato ferite e contusioni varie. Soccorso dal personale del 118 subito intervenuto sul posto, l’uomo è stato trasportato in ospedale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Colpisce un muretto e si ribalta: ferito il conducente di un furgone Articoli correlati Leggi anche: Auto colpisce un’altra macchina e poi si ribalta: ferito il conducente Camion carico di polli si ribalta in un campo: ferito il conducente, animali in fugaUn uomo di 48 anni di Valvasone è rimasto ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto in via Udine a Morsano al Tagliamento. Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento Anziano cade da un muretto e muore sul colpo nell'entroterra genovese; Allarme bomba a Nardò: ordigno su un muretto, strada evacuata; Tra gli ingegneri nel cuore della Ferrari: A Maranello un’estensione della squadra in pista; Milano-Sanremo donne, Silvestri cade oltre il parapetto. Il team rassicura: È cosciente. Anziano colpito dalle porte dell’ospedale mentre aspettava seduto sul muretto: l'87enne fa causa all’UslMONTEBELLUNA (TREVISO) - Colpito dalle porte dell’ospedale mentre aspettava seduto sul muretto, anziano finisce a terra, riportando fratture e lesioni. Tanto che si rende ... ilgazzettino.it Questa edizione del reality show colpisce per dinamiche e siparietti divertenti ed è un vero peccato che gli ascolti tv non stiano ripagando quanto dovrebbero Leggi l'articolo #GrandeFratelloVip - facebook.com facebook Colpisce (o forse no) che proprio i professionisti “dei fatti” e della didascalizzazione sottovalutino l’episodio che ieri ha avuto per protagonista il patriarca di Gerusalemme e lo riducano a semplice diatriba sulla “messa” x.com